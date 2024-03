Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w niedzielę 9 czerwca 2024 roku - przekazała Kancelaria Prezydenta. Andrzej Duda podpisał stosowne postanowienie w poniedziałek. Polacy wybiorą w głosowaniu 53 europosłów.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w różnych krajach Unii Europejskiej w dniach 6–9 czerwca.

Prezydent Andrzej Duda w poniedziałek podpisał stosowne postanowienie w tej sprawie wyznaczając datę wyborów w Polsce na 9 czerwca, w niedzielę.

Jak przypomina Kancelaria Prezydenta, "zgodnie z Kodeksem wyborczym wybory do Parlamentu Europejskiego zarządza Prezydent w drodze postanowienia, nie później niż na 90 dni przed dniem wyborów". Dzień głosowania musi być wolny od pracy i przypadać w okresie wyborczym ustalonym w przepisach prawa Unii.

Wybory do Europarlamentu. Ilu posłów wybiorą Polacy?

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się co pięć lat. W czerwcu wybranych zostanie 720 posłów i posłanek. To o 15 więcej w porównaniu z poprzednimi wyborami, które odbyły się w maju 2019 roku.

Z reguły liczba posłów i posłanek do europarlamentu jest ustalana przed każdymi wyborami. Nie może ona przekroczyć 750 osób + przewodniczący.

Polacy wybiorą 53 przedstawicieli. To największa reprezentacja po Niemcach (96), Francji (81), Włoszech (76) i Hiszpanii (61).

Najmniej europosłów wybiorą: Słowenia i Łotwa (po 9), Estonia (7), Cypr, Luksemburg oraz Malta (po 6).