Madonna nakrzyczała na fana, który siedział podczas jej koncertu. Po chwili okazało się, że artystka zaliczyła wielką wpadkę, ponieważ mężczyzna poruszał się na wózku inwalidzkim. Piosenkarka przeprosiła i wróciła do śpiewania, jednak internauci nie przeszli obojętnie wobec jej zachowania.

Madonna zaliczyła sporą wpadkę podczas koncertu w Los Angeles, który odbył się 7 marca w Kia Forum. W przerwie między piosenkami artystka zwróciła się do jednego z fanów, który znajdował się blisko sceny.

Wpadka Madonny w Los Angeles

- Co tam robisz, siedząc? – krzyknęła wskazując na mężczyznę palcem. – No co tam robisz? – dopytywała. Kiedy podeszła na krawędź sceny zdała sobie sprawę z błędu, jaki popełniła. Wówczas mężczyzna, którego skarciła za siedzenie na jej koncercie poruszał się na wózku inwalidzkim.

Zmieszana piosenkarka przeprosiła. - To było niepoprawne politycznie, przepraszam za to. Cieszę się, że tu jesteś – powiedziała, po czym odkręciła się i jak gdyby nigdy nic wróciła do śpiewania.

Fani Madonny krytykują zachowanie piosenkarki

Jednak fani artystki nie przeszli obojętnie wobec jej zachowania. Na mediach społecznościowych pojawiły się nagrania całej sytuacji, a pod nimi setki nieprzychylnych komentarzy. "Obrzydliwe i niekulturalne zachowanie", "jeśli zapłaciłem tak wiele za bilet, to będę siedzieć jeśli tego chce", "nikt mi nie będzie mówił, czy mam siedzieć, czy stać. Nawet Madonna" - czytamy.

Jeden z użytkowników zauważył, że Madonna powinna docenić, że ktoś zapłacił za to, by ją zobaczyć i w ogóle nie powinna zwrócić uwagi na fana, który siedział. "To jest po prostu obrzydliwe" - dodał komentujący.