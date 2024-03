W szwajcarskiej miejscowości Zermatt trwają poszukiwania sześciu narciarzy. Skiturowcy ruszyli w trasę w sobotę. Kontakt z nimi urwał się w okolicach szczytów Matterhorn i Tête Blanche na granicy szwajcarsko-włoskiej.

Szwajcaria. Narciarze zaginęli w górach

Lokalne media przekazały, że zaginięcie zgłosił członek rodziny jednego z uczestników. Był zaniepokojony po tym, jak narciarze nie dotarli do Arolli o umówionej godzinie. Jednak kiedy ratownikom nie udało się wyruszyć w teren ze względu na warunki pogodowe, o zdarzeniu zawiadomiono policję. Ta z kolei zaalarmowała wszystkie ekipy ratunkowe po obu stronach trasy pomiędzy Zermatt i Arolla.

Jedna z nich miała dotrzeć w okolicę góry Tête Blanche około godziny 17:19, na wysokości około 3500 metrów, jednak nie natrafiono na ślad zaginionych.

Akcja poszukiwawcza będzie kontynuowana. Wojsko też w akcji

Niestety ze względu na bardzo trudne warunki pogodowe w tej chwili ratownicy są bezradni. Szef ratownictwa górskiego w Zermatt, Anjan Truffer prezkazał w rozmowie z SRF News, że poszukiwania będą wznowione, gdy tylko ratownicy będą mogli ruszyć w teren.

Zdaniem górskiego przewodnika grupa skiturowców ma szanse na przetrwanie w aktualnych warunkach pogodowych, o ile narciarze schowali się w jaskini.

Policja kantonu Wallis przekazała, że "burza po południowej stronie Alp i zagrożenie lawinowe uniemożliwiają dotarcie helikopterom i ekipom ratowniczym w okolice szczytu". Służby zapewniają, że ekipy ratunkowe wznowią działania, jak tylko będzie to możliwe.

Zaginieni narciarze to osoby w wieku od 21 do 58 lat. Pięciu z nich należy do jednej rodziny z kantonu Wallis, a szósty członek eskapady pochodzi z kantonu Fryburg. Poza policją i wyszkolonymi ratownikami w poszukiwania jest także zaangażowane wojsko, jak podaje tag24.de.