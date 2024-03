Dorota Gawryluk Prezesem Stowarzyszenia Program Czysta Polska

Ma na celu informowanie, edukowanie i promowanie zmian proekologicznych i związanych z zieloną transformacją energetyczną wśród polskiego społeczeństwa. Dotychczas akces do SPCP zgłosiło już ponad 370 tysięcy osób i firm.

- Dorota Gawryluk zawsze wspierała mnie w projektach związanych z czystą energią. Mamy to samo, racjonalne, podejście do ekologii, a mówienie o środowisku wymaga rzetelnych, sprawdzonych informacji. Cieszę się, że będzie mogła rozwijać tę działalność, jako Prezes Stowarzyszenia Program Czysta Polska – powiedział Zygmunt Solorz, inicjator Stowarzyszenia Program Czysta Polska, założyciel i główny akcjonariusz Grupy Polsat Plus.

- Świat jest dziś pełen skrajności: również w podejściu do ekologii. Zależy mi na zdrowym rozsądku w podejściu do tego tematu takiego, jak ma Prezes Zygmunt Solorz. Dzięki wsparciu redakcji z Grupy Polsat Plus możemy z tym przekazem docierać do milionów Polaków. Bo Czysta Polska zaczyna się w domu każdego z nas – mówi Dorota Gawryluk, Prezes Stowarzyszenia Program Czysta Polska.

SPCP aktywnie działa od 2019 roku. Ma własny cykliczny program w Polsat News, współpracuje z profesjonalnymi organizacjami, stworzyło specjalną aplikację mobilną i z sukcesem organizuje akcje przyrodnicze w całej Polsce. Razem z działalnością proekologiczną, SPCP zajmuje się tematami związanymi z transformacją energetyczną Polski, w tym przechodzeniem Polski i jej gospodarki na produkcję czystej i zielonej, niskoemisyjnej energii.

Jedną z głównych aktywności SPCP jest akcja „Czyste Zielone Miasta” – w ciągu dwóch edycji akcji SPCP odwiedziło kilkadziesiąt miast we wszystkich województwach, zostało zasadzonych prawie 10 tysięcy drzew, rozdano 7 tysięcy sadzonek i zebrano 30 ton śmieci w całej Polsce.

O Stowarzyszeniu Program Czysta Polska

Cele Stowarzyszenia

EDUKACJA

Jednym z głównych założeń Stowarzyszenia jest edukacja. Nasze działania i sposób w jaki funkcjonujemy na co dzień oddziałują na środowisko, a w konsekwencji na nasze zdrowie i życie. Chcemy wprost mówić o tym, że postawy proekologiczne w wielu przypadkach są bardzo proste do wdrożenia, a jednocześnie zdecydowanie tańsze niż dotychczas praktykowane.

INFORMACJA

Dzięki mediom Grupy Polsat Plus możemy promować najważniejsze akcje i tematy związanych z ekologią. Kanały telewizyjne i portale internetowe Grupy Polsat Plus opowiadają o wszystkim co ważne w ekologii czy ochronie środowiska.

INICJOWANIE ZMIAN

Zmiany zaczynamy od siebie. Wszędzie, gdzie to możliwe, zmieniamy naszą infrastrukturę, a starsze rozwiązania zastępujemy nowoczesnymi, przyjaznymi dla środowiska. Wierzymy, że konsekwencją naszych działań będzie zmiana podejścia nas wszystkich do kwestii ekologii i jednoczesna poprawa jakości naszego życia. Na tym zależy nam najbardziej.

CZŁONKOSTWO

Członkostwo w Stowarzyszeniu jest bezpłatne. SPCP nie pobiera w związku z tym żadnych składek.

