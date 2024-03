Funkcjonariusze znaleźli 87 zwierząt, w tym jaszczurki, ptaki i węże zapakowane w bagażu rejestrowanym na lotnisku Suvarnabhumi w Bangkoku. Podejrzani chcieli polecieć do Bombaju - podaje "The Guardian".

"Wśród zwierząt było 29 czarnych jaszczurek, 21 węży, 15 ptaków, w tym papugi - w sumie 87 zwierząt. Zwierzęta były ukryte wewnątrz bagażu" - przekazał departament celny w środowym oświadczeniu.

Bangkok. Nieudany przemyt zwierząt

Służby opublikowały w mediach społecznościowych zdjęcia uwolnionych zwierząt. Na jednym z nich widać pandę czerwoną wystającą z wiklinowego kosza. Znany także jako pandka ruda gatunek zagrożony jest wyginięciem.

Wśród zwierząt była także małpa tamaryna, którą umieszczono w plastikowym pudełku. To również gatunek zagrożony. Znalezione w bagażu węże i jaszczurki były zapakowane w płócienne torby i plastikowe pojemniki na żywność.

Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia lub grzywna w wysokości czterokrotności cła przywozowego.

Tajlandia i handel dzikimi zwierzętami

Tajlandia jest jednym z głównych światowych centrów nielegalnego przemytu dzikiej przyrody, międzynarodowego handlu wartego wiele miliardów dolarów - zauważa "The Guardian". Przemytnicy wykorzystują Tajlandię do tranzytu zwierząt przeznaczonych na sprzedaż w Chinach i Wietnamie, a w ostatnich latach zaobserwowano wzrost przemytu do Indii.

Kanitha Krishnasamy z organizacji pozarządowej zajmującej się nielegalnym handlem dzikimi zwierzętami Traffic powiedziała, że istnieje "bardzo aktywny i stały poziom handlu żywymi zwierzętami między Azją Południowo-Wschodnią a Azją Południową". Handel zwiększył się po zniesieniu pandemicznych ograniczeń w podróżowaniu.

Źródło: "The Guardian"