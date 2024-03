Szwecja oficjalnie została 32. członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. W czwartek protokół o dołączeniu kraju do NATO wszedł w życie. W Waszyngtonie dokumenty w tej sprawie złożył szwedzki premier Ulf Kristersson.

Biały Dom potwierdził, że Szwecja stała się członkiem NATO. W Waszyngtonie szwedzki premier Ulf Kristersson złożył dokument o przystąpieniu do Sojuszu.

- To historyczny moment dla NATO i Szwecji. Dzięki temu Sojusz Północnoatlantycki staje się większy i silniejszy - powiedział amerykański sekretarz stanu. Na wspólnej konferencji w Waszyngtonie głos zabrał także szwedzki premier.

- Dziękuję bardzo. Jesteśmy bardzo wdzięczni za wsparcie Stanów Zjednoczonych dla szwedzkiej akcesji - powiedział Ulf Kristersson.



Do podniosłego momentu odniósł się też Sekretarz Generalny NATO.

"Szwecja zajmuje należne mu miejsce przy naszym stole. Przystąpienie Szwecji czyni NATO silniejszym, Szwecję bezpieczniejszą, a cały Sojusz bezpieczniejszym. Nie mogę się doczekać wyniesienia ich flagi w siedzibie NATO w poniedziałek" - napisał w sieci Jens Stoltenberg.

Szwecja stała się 32. członkiem Sojuszu, wraz z wejściem w życie opublikowanego przez Departament Stanu USA protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego. Decyzję o wejściu w skład Sojuszu przyjął również czwartek na specjalnym posiedzeniu szwedzki rząd.

Po uroczystościach w Waszyngtonie premier Kristersson o godzinie 19 wygłosi orędzie do narodu.

"To już oficjalnie! Szwecja 32. członkiem NATO. Protokół o przystąpieniu Szwecja do Sojuszu wszedł w życie. To znaczące wzmocnienie wspólnych zdolności obronnych na północnej flance. Jeszcze raz: wielkie gratulacje!" - napisał Radosław Sikorski w mediach społecznościowych.

Terytorium Szwecji od teraz jest objęte gwarancją artykułu 5. traktatu waszyngtońskiego, który mówi o solidarnej obronie sojuszników.

Szwecja złożyła wniosek o wejście do NATO w maju 2022 roku po historycznej zmianie postawy rządzącej wówczas krajem socjaldemokracji.

Przyczyną była podobna decyzja Finlandii oraz rosyjska agresja na Ukrainę. Dołączenie do Sojuszu Północnoatlantyckiego oznacza zerwania z ponad 200-letnią tradycją neutralności Szwecji.

Finlandia została przyjęta do Sojuszu w kwietniu 2023 r. Kandydatura Szwecji trwało dłużej, z powodu sprzeciwu Turcji i Węgier.