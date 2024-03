Dariusz Mazur w programie "Graffiti"

W środę po południu Sejm przyjął uchwałę w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego lat 2015-2023 w kontekście działalności TK.

Poparło ją 240 posłów, przeciw było 197, nikt się nie wstrzymał od głosu. Za uchwałą głosowali wszyscy obecni posłowie koalicji rządzącej: KO, Polski2050, PSL i Lewicy. Przeciw byli wszyscy obecni posłowie PiS, Konfederacji, Kukiz'15 oraz poseł niezrzeszona Monika Pawłowska.

W uchwale zaznaczono m.in.: "Sejm RP stoi na stanowisku, że uwzględnienie w działalności organu władzy publicznej rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego wydanych z naruszeniem prawa może zostać uznane za naruszenie zasady legalizmu przez te organy".

Wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur stwierdził, że uchwała została przyjęta, aby rząd odzyskał prawo do rządzenia. - Jako sędzia muszę podkreślić, że musi to się stać w zgodzie z prawem. Po ośmiu latach poprzednich rządów mamy do czynienia z ustawowym bezprawiem. Ustawy nie zawsze są zgodne z Konstytucją - dodał.

- Uchwała jest wyrazem pewną deklaracją większości parlamentarnej co do kierunku działania. Realne zmiany nastąpią po przyjęciu ustawy - stwierdził podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Dariusz Ociepa zapytał swojego gościa, czy nadal jako podatnicy będziemy płacić na tę instytucje 41 milionów rocznie.

- Te zmiany ustawowe, które mają być wprowadzone zmierzają do tego, aby sytuację w Trybunale uzdrowić i żeby przywrócić zgodność sposobu działania i składu Trybunału ze standardem konstytucyjnym. Ma dojść również do pewnego resetu personalnego - uznał wiceminister.

Wszystkie odcinki programu dostępne TUTAJ.