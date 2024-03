- Chciałoby się zacząć jakimś gestem radości, sukcesu, długo oczekiwanego, wymęczonego, że mamy to wreszcie - powiedział Adam Glapiński.

- Jesteśmy prawdopodobnie w celu inflacyjnym. Udało nam się doprowadzić do celu, który staraliśmy się osiągnąć od dłuższego czasu. Można tak kolokwialnie powiedzieć, nie mamy inflacji. (...) Bardzo długo, ciężko się zmagaliśmy i walczyliśmy o to od początku. Celem było zdławienie inflacji przy jednoczesnym nienadmiernym zranieniu gospodarki - przekazał szef NBP.

Glapiński mówił dalej: - Być może jako jedyni w kraju w to wierzyliśmy. Ile NBP musiał nasłuchać się niesprawiedliwych uwag. No i co? Na końcu okazało się, że to NBP miał rację, a reszta świata, polskiego światka publicystycznego nie miala. Gorzka satysfakcja.

Adam Glapiński: Za 8-10 lat będziemy państwem bardzo bogatym

Glapiński podkreślił, że inflacja jest cały czas w trendzie spadkowym. - Bardzo szybko spada, a jednocześnie wzrost gospodarczy zaczyna przyspieszać. Na tle krajów sąsiednich Polska zaczyna wraca na ścieżkę bardzo przyzwoitego wzrostu gospodarczego - stwierdził. - W niespełna rok inflacja obniżyła się o 14,5 pkt proc. Historyczne tempo spadku inflacji, miedzy innymi dzięki polityce NBP - dodał.

Szef NBP uważa, że za 8-10 lat Polska gospodarka będzie na obecnym poziomie Wielkiej Brytanii i Francji. - Już za 8-10 lat będziemy państwem bardzo bogatym - powiedział.

- Tym, którzy chcą dyskutować o wprowadzeniu euro w Polsce, przedwcześnie, radze się zastanowić, bo taka dyskusja za 8-10 lat miała by sens z punktu widzenia ekonomicznego. (...) Wcześniej to jest działanie na szkodę Polski - zaznaczył.

- Musimy brać pod uwagę wszystkie czynniki, które opchają inflację w górę. Dominującym czynnikiem jest niepewność. Osiągniecie celu inflacyjnego obarczone jest wielką niepewnością i przekonaniem bliskim pewności, ze inflacja w drugiej połowie roku wzrośnie. Nie z powodu błędów NBP, ale z innych powodów: podatek VAT na żywność. To by oznaczało podwyższenie poziomu inflacji o 0,9 pkt proc. według nas - powiedział Glapiński.

Szef NBP podkreślił, że ważnym czynnikiem wpływającym na ewentualny wzrost inflacji może być wygaszenie tarcz antyinflacyjnych dotyczących cen energii.

Stopy procentowe. Marcowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej

Na marcowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej postanowiła, że utrzyma stopy procentowe w Polsce na niezmienionym poziomie. W efekcie główna stopa Narodowego Banku Polskiego, czyli stopa referencyjna wynosi nadal 5,75 proc.

Taki ruch był przewiduwany przez ekonomistów.

Jak podkreśla Interia Biznes, na marcowym posiedzeniu RPP zapoznała się z najnowszą projekcją ekonomiczną NBP dotyczącą ścieżki inflacji i PKB, jednak, jak zauważyli w porannym raporcie ekonomiści Santander Banku Polska, "kluczowe decyzje rządu nt. tarcz antyinflacyjnych wciąż nie zapadły, przez co nowa projekcja była przygotowywana w warunkach podobnej niepewności jak poprzednia".

Donald Tusk o cenach żywności

Premier Donald Tusk na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu we wtorek przyznał, że on sam - biorąc pod uwagę optymistyczną sytuację w kwestii cen żywności - rekomenduje powrót do 5-procentowej stawki VAT na żywność od 1 kwietnia.

Zastrzegł jednak, że wspólnie z ministrem finansów zostawia sobie jeszcze czas do namysłu, zanim zostanie podjęta ostateczna decyzja w tej sprawie.