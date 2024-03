Kontrolę nad pogodą w Polsce stopniowo przejmuje wyż znad Skandynawii. Już dziś będzie on głównym czynnikiem, za sprawą którego nad kraj dotrą zimne masy powietrza z północy. Jednak są też dobre wieści: wszystko wskazuje na to, że "jęzor zimna" z dalekiej północy nie sięgnie naszych wschodnich granic. Scenariusz o rzekomym zimowym kataklizmie, który na do nas dotrzeć, można włożyć między bajki.