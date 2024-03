Michał Wójcik i Krzysztof Kwiatkowski w "Gościu Wydarzeń"

- Pełną odpowiedzialność za to, co się stało przed Sejmem podczas protestów rolników ponosi rząd Tuska i minister Kierwiński. Tam nie przyjechali bandyci, tam przyjechali rolnicy - powiedział Michał Wójcik z Solidarnej Polski.

- Nie widziałem tam wśród protestujących ani jednego posła z koalicji rządzącej. Gdyby wyszedł pan Kołodziejczak, to pewnie by go żywcem zjedli - dodał.

Starcia policji z protestującymi podczas strajku rolników skomentował także Krzysztof Kwiatkowski z KO.

- Nie mam wątpliwości, że to nie rolnicy rzucali kostką w policjantów - powiedział. - Oni tam przyjechali zaprotestować przeciwko spadku dochodowości z produkcji rolnej - dodał senator KO. - Protestowali także przeciwko Zielonemu Ładowi, który nam zafundował Janusz Wojciechowski z PiS - zaznaczył.

W drugiej części programu wystąpi Monika Przeworska z Instytutu Gospodarki Rolnej.

