Incydent na Morzu Czerwonym. Kluczowe kable przecięte

Cztery podmorskie kable w rejonie Morza Czerwonego zostały przecięte. Punkt uszkodzenia znajduje się na wodach terytorialnych Jemenu, co skierowało oskarżenia na rebeliantów Huti. Separatyści zaprzeczają jednak zarzutom i oskarżają o to państwa zachodnie. W tym rejonie dochodzi do wzmożonych ataków Huti na statki transportowe.