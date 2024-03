We wtorek po godz. 16:00 doszło do awarii Facebooka. Setki tysięcy użytkowników wylogowało z ich kont i nie są w stanie zalogować się na nie z powrotem. Problemy są również z wysyłaniem wiadomości przez Messengera. Zgłoszenia pochodzą z Polski i różnych innych krajów. "Jesteśmy świadomi, że ludzie mają problemy z dostępem do naszych usług" - podał rzecznik firmy Meta, właściciela Facebooka.