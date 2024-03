Minister edukacji Barbara Nowacka odwiedziła w niedzielę Jasło w województwie podkarpackim, gdzie spotkała się z uczniami i nauczycielami z tamtejszych szkół podstawowych. Następnie polityk udzieliła konferencji prasowej, w której trakcie mówiła m.in. o podwyżkach dla pracowników sektora edukacji.

Podwyżki dla nauczycieli

- Większość samorządów już od pierwszego marca wypłaciła wynagrodzenia nauczycielskie zgodnie z deklaracjami rządu Donalda Tuska - oświadczyła minister. Jak dodała, wypłaty wzrosły o 30 proc. w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, z kolei u nauczycieli początkowych było to 33 proc. Przelewy miały zawierać również wyrównanie od stycznia.

- Obiecaliśmy nauczycielkom i nauczycielom podniesienie prestiżu ich zawodu i to się właśnie dzieje - oceniła Nowacka. Stwierdziła również, że "nauczyciel, który jest dobrze wynagradzany jest nauczycielem, który z większą ochotą i radością przychodzi do pracy (...) jest pewny, że jego państwo, jego ojczyzna też go szanują".

Podstawa programowa zostanie odchudzona

W trakcie konferencji prasowej minister edukacji poruszyła także kwestię podstawy programowej. Jak podkreśliła, zostanie ona odchudzona o 20 proc. W tej sprawie trwają obecnie prace, odbyły się m.in. prekonsultacje.

Nowacka zapowiedziała również, że w najbliższych dniach lub tygodniach ministerstwo przedstawi dokument, w którym zawarte będą szczegóły planowanych zmian.

Jednocześnie polityk przekazała, że na razie zmiany nie dotkną podręczników. Jak zaznaczyła, przygotowanie nowych zajęłoby około rok, a stan polskiej edukacji wymaga działań natychmiastowych.

Na koniec Nowacka oznajmiła, że nowe zasady dotyczące prac domowych zaczną obowiązywać w kwietniu, z kolei odchudzona podstawa programowa wejdzie w życie z początkiem września.