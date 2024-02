"La Bougie du Sapeur" to pismo satyryczne, stworzone przez kilku przyjaciół. "Spotykamy się w barze i przy drinku omawiamy pomysły. Świetnie się bawimy, a jeśli czytelnik też to robi, to jest to dla nas wisienka na torcie" - powiedział w rozmowie z BBC redaktor naczelny Jean d'Indy.

Gazeta ukazała się w nakładzie 200 tysięcy egzemplarzy. "La Bougie du Sapeur" ma działy dotyczące polityki, sportu, sztuki i plotek. Głównym artykułem aktualnego numeru jest materiał poświęcony sztucznej inteligencji.

Francuski humor

"To francuski humor, którego nie można przełożyć na inne języki" - ocenia d'Indy. Dział sportowy gazety proponuje stworzenie nagrody Winstona Churchilla. Wyróżnienie miałaby otrzymać pierwsza osoba, która zostanie wyeliminowana z igrzysk olimpijskich.

ZOBACZ: Francja. Tajne dane skradzione w pociągu. Dotyczyły igrzysk w Paryżu

Redaktorzy nawiązują w ten sposób do wypowiedzi byłego premiera Wielkiej Brytanii, który stwierdził: "moje długie życie zawdzięczam sportowi. Nigdy go nie uprawiałem".

"La Bougie du Sapeur" można kupić jedynie w formie papierowej, pismo nie jest dostępne w internecie. Kosztuje 4,9 euro.

WIDEO: Animator jako jeden z zawodów przyszłości. Szczerze o pieniądzach odc. 209 Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jk/sgo / Polsatnews.pl / PAP