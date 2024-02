Czy w tym tygodniu można liczyć na radykalną zmianę pogody i opady śniegu w ciągu dnia? Nic na to nie wskazuje. Nie oznacza to jednak, że ciepła, wiosenna aura nagle nie zacznie wyglądać nieco "gorzej", niż w weekend czy w poniedziałek. Wszystko za sprawą grubych, gęstych chmur. Czy gdzieś rysują się szanse na rozpogodzenia? Zobaczmy!

Wszystkie znaki w pogodzie wskazują na to, że nasz kraj znajdzie się pod wpływem niżu atlantyckiego. To właśnie za jego sprawą na niebie dominować będzie zachmurzenie. Warto jednak odnotować, że ewentualne opady będą miały charakter przejściowy, lokalny.

Ściana zachmurzenia zmierza nad Polskę północną i zachodnią, ale wciąż będzie ciepło!

fot za: mapy.meteo.pl (UM, 1,5 km)

Nieco deszczu może spaść zwłaszcza na Pomorzu, być może również na Warmii i Mazurach. Szanse na słoneczny świt mają mieszkańcy:

Opolszczyzny,

wschodniej Wielkopolski,

ziemi łódzkiej,

Mazowsza,

Lubelszczyzny (poza krańcami wschodnimi),

ziemi świętokrzyskiej,

Górnego Śląska,

Małopolski,

Podkarpacia

Na wschodzie i w centrum od rana będzie ciepło. Na krańcach północnych swój wpływ zaznaczy chłodniejsze powietrze pochodzenia skandynawskiego. Kontrast temperaturowy może być zbliżony nawet do 10 stopni Celsjusza:

fot za: WXCHARTS

Najcieplej w Małopolsce, na Podkarpaciu oraz na Mazowszu i Kielecczyźnie. Tam słupki rtęci mogą podskoczyć do 12-14 kresek krótko po wschodzie słońca. Na Górnym Śląsku, Opolszczyźnie, Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce oraz na Warmii, Mazurach i Podlasiu nieco chłodniej, z wartościami zbliżonymi do 8-10 kresek. Zimniej na Pomorzu - tam tylko pięć stopni na plusie.



IMGW nie przewiduje na wtorek żadnych ostrzeżeń meteo, jednak nadciągające z północy chłodniejsze masy powietrza oraz gęste chmury piętra niskiego wpłyną na biomet. Pogoda będzie korzystnie wpływać na nasze samopoczucie na wschód od linii tworzonej przez Katowice – Łódź – Warszawę i Białystok. Na zachód od niej biomet niekorzystny.

Późna wiosna w lutym! Słupki rtęci otrą się o 20 stopni Celsjusza!

Jeśli ktoś myślał, że apogeum fali ciepła przetoczyło się przez Polskę w poniedziałek, to mamy świetne wieści: dzisiaj będzie jeszcze cieplej. Temperatury zaskoczą bardzo pozytywnie w centrum i na wschodzie:

fot za: WXCHARTS

Na Podkarpaciu i w Małopolsce rysują się szanse na 16-17 stopni na plusie. Ciepło też na Górnym Śląsku, Lubelszczyźnie i Mazowszu oraz na Kielecczyźnie. Co ciekawe, w tym samym czasie na Pomorzu wciąż wartości zbliżone do 4-5 stopni powyżej zera.



Piękne, słoneczne popołudnie zapowiada się na wschód od linii Katowice - Łódź - Warszawa - Białystok. W dzielnicach zachodnich pochmurnie jednak z szansami na lokalne rozpogodzenia na Opolszczyźnie i w Wielkopolsce. Nigdzie nie powinno padać. Skąd takie kontrasty w pogodzie? Dobrze wyjaśnia to poniższa mapa:

fot za: mapy.meteo.pl (UM, 1,5 km), opracowanie własne

Zimny wicher z północy dominuje nad Pomorzem, a następnie, po łuku wdziera się nad ziemię lubuską, Wielkopolskę i Dolny Śląsk. Ściąga on chłodne masy powietrza znad Skandynawii. W tym samym czasie przez Karpaty i ze wschodu ogrzewa nas ciepłe powietrze znad Morza Śródziemnego. Zaznaczona różowymi liniami strefa to teren neutralny, gdzie obie te masy powietrza ze sobą rywalizują. Jest dość prawdopodobne, że w kolejnych godzinach granica ta przesunie się nieco bardziej na wschód.

Wieczorny i nocny impas w pogodzie: centrum i wschód ciepłe, zimno na Pomorzu

Nic nie wskazuje na to, aby po zachodzie słońca sytuacja meteo miała ulec znaczącym zmianom. Kontrast termiczny wciąż będzie zbliżony do 9-10 stopni:

fot za: WXCHARTS

Co ciekawe, są spore szanse na to, że biegunem zimna zostanie Słupsk. Będzie tam chłodniej niż w Sudetach, a nawet w Tatrach: zaledwie +1 stopień Celsjusza! Najcieplej na Górnym Śląsku, ziemi świętokrzyskiej i Mazowszu: do 10 kresek powyżej zera.



Gęste chmury zdominują dzielnice zachodnie. Spodziewamy się, że ładna pogoda utrzyma się na wschód od linii: Katowice – Kielce – Radom – Biała Podlaska. Na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku możliwe przelotne opady deszczu. W innych regionach padać nie powinno.