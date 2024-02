- Wszystko zaczęło się od lawety, z której na jezdnię spadła mała koparka - przekazał mł. insp. Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. W gęstej mgle na drodze S5 w okolicach Leszna w ciągu kilku godzin doszło do kilkudziesięciu wypadków, kolizji i karambolu. Co najmniej osiem trafiło do szpitala, a ruch został zablokowany.