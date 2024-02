Do zdarzenia doszło w poniedziałek przed południem w miejscowości Grabowno Wielkie w powiecie oleśnickim (woj. dolnośląskie). - Po przyjeździe na miejsce ustaliliśmy, że wykoleiła się i przewróciła jedna z 24 cystern, a kilka innych wypadło z szyn - powiedział Polsat News st. bryg. Piotr Grzyb, zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu.

ZOBACZ: Nie chciał spóźnić się na pociąg. Wpadł w szczelinę

Wykolejona cysterna uległa uszkodzeniu, wycieka z niej paliwo. - Jest to nieduży wyciek, 8 do 10 litrów na godzinę - dodał strażak.

Na miejscu - stan na godzinę 15 - pracuje 17 zastępów straży pożarnej, w tym grupa chemiczna i techniczna. - Nasze działania polegają na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Wyznaczona została również strefa bezpieczeństwa - przekazał st. bryg. Piotr Grzyb.

Grabowno Wielkie. Ewakuacja okolicznych mieszkańców

W wyniku zdarzenia nikomu nic się nie stało. Służby ewakuowały mieszkańców pobliskich domów, łącznie było to około 30 osób. - Zagrożenie zostało opanowane, sytuacja jest już mniej dynamiczna. Czekamy na pociąg ratowniczy PKP oraz na puste cysterny kolejowe, do których można będzie przepompować paliwo - wyjaśnił strażak.

Na cysternach znajdują się ukraińskie napisy, jednak póki co nie wiadomo, do kogo należał ładunek. - Ustala to policja we współpracy z PKP - zaznaczył st. bryg. Piotr Grzyb.

ZOBACZ: Indie. Pociąg przejechał 78 km bez maszynisty. Kolejarze byli bezradni

Ruch pociągów przez stację został wstrzymany. Według służb utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. PKP PLK poinformowało, że wprowadzona została komunikacja zastępcza na odcinku Twardogóra – Wrocław (PKP IC), Twardogóra – Dobroszyce (pociągi Polregio) i Dobroszyce – Milicz (Koleje Dolnośląskie)

Przyczyny zdarzenia wyjaśni specjalna komisja.