Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski przebywa w Stanach Zjednoczonych. W piątek uczestniczył w obradach Rady Bezpieczeństwa ONZ z okazji drugiej rocznicy rosyjskiej napaści na Ukrainę.

W trakcie swojego wystąpienia obnażył kłamstwa stałego przedstawiciela Rosji przy ONZ.

Sikorski odpowiedział na rosyjską propagandę

Na początku wyjaśnił, że Ukraina nie jest "klientem Zachodu. - W rzeczywistości Kijów walczy, by być niepodległy - oznajmił Sikorski.

Odniósł się też do zarzutów dotyczących rusofobii i odwołał się m.in. do licznych gróźb wiceprzewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrija Miedwiediewa. - Fobia oznacza nieracjonalny strach. Tymczasem otrzymujemy groźby zagłady jądrowej prawie każdego dnia ze strony byłego prezydenta Rosji i propagandystów Putina. Twierdzę, że to nie jest nieracjonalne - stwierdził Sikorski.

Szef polskiej dyplomacji przytoczył też kłamstwa dotyczące historii. - On nawet powiedział, że Polska zaatakowała Rosję w II wojnie światowej? O czym on mówi? To Związek Sowiecki razem z Niemcami zaatakowali Polskę 17 września 1939 r. Nawet przeprowadzili wspólną paradę zwycięstwa - przypomniał.

Skomentował też stwierdzenie, że "Rosja zawsze tylko walczyła z agresją". - Co robiły sowieckie wojska pod Warszawą w 1920 r.? Czy były na wyprawie topograficznej? - pytał. - Nie udało im się nas podporządkować i nie uda się im podporządkować sobie Ukrainy - skwitował swoje kilkuminutowe wystąpienie.

Zapowiedział, że jednym z celów jego wizyty w USA jest przekonanie amerykańskich kongresmenów, żeby opowiedzieli się za przyjęciem pakietu pomocy dla Ukrainy.

Wzrost gospodarczy Rosji

Sikorski jeszcze przed rozpoczęciem zgromadzenia ONZ skomentował wzrost gospodarczy Federacji Rosyjskiej i ocenił, że jest to wynik przestawienia na tryb wojenny.

- Gdy zamiast samochodów zaczynamy produkować np. więcej pocisków, to PKB nam rośnie, ale zamożność kraju spada - mówił. Przypomniał, że "Związek Radziecki też wydawał gigantyczną część swoich dochodów na zbrojenia, skończyło się bankructwem i zapaścią".

Jednocześnie podkreślił, że Zachód musi zareagować. Przy tej okazji przypomniał o liście do ministrów spraw zagranicznych i obrony państw UE, w którym razem z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem zaapelowali o przestawienie gospodarek na tryb wojenny.

"Za Ukrainą stoją państwa europejskie, NATO i Polska"

Sikorski w dniu drugiej rocznicy wybuchu wojny opublikował na Facebooku nagranie, w którym podkreślał, że wschodni sąsiedzi nie pozostali sami w obliczu agresji Kremla. - Stoją za Ukrainą państwa europejskie, stoi NATO, stoi Polska. Heroiczny opór obudził Europę i przypominał jej, jak ważne są jej własne wartości, skoro giną za nie Ukraińcy. Dwa lata temu Polacy przyjęli ukraińskich braci w swoich domach, ruszyli z pomocą humanitarną, przypominając światu, gdzie rodziło się pojęcie solidarność - powiedział.

Szef polskiego MSZ stwierdził, że do 24 lutego 2022 roku wojna w Europie wydawała się czymś "niewyobrażalnym".