Grupa polskich turystów udała się na wycieczkę w słowackie Karpaty. W piątek wczesnym wieczorem stwierdzili, że przejdą ze szczytu Południowy Gruń do najwyżej położonego schroniska górskiego w Małej Fatrze o nazwie Chata pod Chlebom. Podczas tej wyprawy jeden mężczyzna odłączył się od grupy.

Jak podała Horska Zachranna Służba, w ciemności, mgle i przy silnym wietrze 39-latek stracił orientację i próbując odnaleźć szlak, spadł z wysokości 100 metrów. Na szczęście obyło się bez poważnych kontuzji, jednakże "nie był już w stanie się skupić i wrócić na grzbiet". Zagubiony mężczyzna przesłał swoje współrzędne GPS słowackim ratownikom.

Polak zaginął w słowackich górach. Ratownicy awaryjnie uruchomili kolejkę

Po otrzymaniu wezwania ratownicy udali się we wskazaną lokalizację. Na pomoc polskiemu turyście wysłano czterech ratowników. Warunki były niesprzyjające, ponieważ zapadł już zmrok, wiał silny wiatr, powodujący śnieżną zamieć, a w górach wciąż utrzymywał się poprzedni śnieg.

Ratownicy wjechali kolejką linową na przełęcz Snilovské sedlo, skąd dostali się do samotnego turysty przy pomocy nart. Jak zaznaczono w komunikacie, szybka akcja ratunkowa była możliwa dzięki awaryjnemu uruchomieniu kolejki.



Po odnalezieniu 39-latka, mężczyznę natychmiast ogrzano. Po dostarczeniu mu ciepłych napojów i utwierdzeniu się, że Polak nie ucierpiał przy upadku, ratownicy zaprowadzili go do schroniska, do którego udało się dotrzeć reszcie przyjaciół z grupy.

Na swojej stronie internetowej słowaccy ratownicy opublikowali nagrania z akcji ratunkowej.