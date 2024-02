Policja szuka kierowcy, który potrącił 2-letniego chłopca w miejscowości Obiecanowo pod Makowem Mazowieckim. Ranne dziecko trafiło do szpitala, ale lekarzom nie udało się go uratować. Funkcjonariusze zwrócili się z apelem do osób, które mogą mieć informacje dotyczące tego zdarzenia.