Do zaskakującego splotu wydarzeń doszło w dzielnicy Tuscolano w Rzymie. To tam na co dzień mieszka włoski emeryt o imieniu Luciano, który jest fanem loterii Superenalotto.

Mężczyzna wytypował dwie serie liczb i wysłał kupon. Następnego dnia kupił w kiosku gazetę, w której wyczytał, że udało mu się idealnie trafić i wygrać tym samym 64 miliony euro.

- Dobrze wymyśliłem kombinację. Wydawało mi się to snem. Wydałem dwa euro, wygrałem 64 miliony. Poczułem się wreszcie bogaty. Pobiegłem do sklepu z wyrobami tytoniowymi i tam zaczął się mój dramat - wspominał, cytowany przez włoskie media.

Ogromna wygrana we włoskiej loterii. Fatalny błąd redaktora gazety

Po krótkiej chwili okazało się, że 87-letni Luciano nie został milionerem. Redakcja gazety popełniła bowiem błąd, podając nieprawidłowe wyniki losowania.

- Powiedzieli mi, że wylosowane liczby nie zgadzają się z tymi, które podano w gazecie. Pokazali mi właściwą kombinację. Coś takiego nigdy mi się nie przydarzyło - mówił.

ZOBACZ: Włochy. Przez 34 lata udawał niewidomego. Zdradziło go czytanie nekrologów

- Już wyobrażałem sobie, jak wydać te pieniądze. Dając dom każdemu z moich dzieci i wnuków oraz mieć trochę finansowego spokoju. Sen nie trwał długo - dodał.

Mężczyzna ogłosił, że zamierza podać redakcję dziennika do sądu. Powodem ma być m.in. stworzenie poważnego zagrożenia dla jego życia. 87-latek w bardzo krótkim czasie odczuł uczucie euforii i dramatu. - Niemal nie dostałem zawału - zaznaczył.

WIDEO: Animator jako jeden z zawodów przyszłości. Szczerze o pieniądzach odc. 209 Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mjo/ac / Polsatnews.pl