Jak opisują stołeczni strażacy zgłoszenie o eksplozji otrzymali około godziny 13:00. Na miejsce przy ul. Grochowskiej 274 udały się cztery zastępy z jednostek ratowniczo-gaśniczych.

Warszawa. Wybuch w urzędzie dzielnicy. Dwie osoby poparzone

- Dzisiaj po południu otrzymaliśmy zgłoszenie o wybuchu w urzędzie dzielnicy Praga-Południe - poinformował polsatnews.pl oficer prasowy warszawskiej PSP mł. bryg. Artur Laudy.

Zgłoszenie dotyczyło wybuchu środków chemicznych wykorzystywanych podczas prac konserwacyjnych dźwigu. Gdy strażacy dojechali na wskazany adres pożar już był wygaszony, jednak funkcjonariusze zastali poparzone osoby, którym udzielili pomocy medycznej. Dwoje poszkodowanych zostało przewiezionych do szpitala.

Strażacy podkreślają, że do zdarzenia doszło w wyniku z powodu nieprawidłowego obchodzenia się z łatwopalną substancją, której opary doprowadziły do wybuchu.

"Pamiętajmy, aby przy pracy z substancjami łatwopalnymi zachować szczególną ostrożność i zapewnić właściwą wentylację pomieszczenia. Jej brak może doprowadzić do niebezpiecznych stężeń oparów w powietrzu, co z kolei przy pojawieniu się odpowiedniej energii (np. iskry) może doprowadzić do zapłonu" - podkreślili funkcjonariusze.