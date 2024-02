Tegoroczny luty z pewnością będzie zapamiętany na długo ze względu na wysoką temperaturę. I nic nie wskazuje na to, by zima miała w najbliższych dniach mocno dać się nam we znaki. Wręcz przeciwnie. Nad Polskę powoli ściągają ciepłe masy powietrza znad basenu Morza Śródziemnego. Weekend i pierwsze dni kolejnego tygodnia rysują się w wiosennych barwach.