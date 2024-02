W 2022 r. Maciej Wąsik przegrał w procesie sądowym dotyczącym naruszenia dóbr osobistych Fundacji Otwarty Dialog. Chodziło o to, że cztery lata wcześniej oskarżył fundację o powiązania z Rosją, pranie pieniędzy i działania hybrydowe.

Maciej Wąsik skazany. Kolejny wyrok sądu

Teraz Sąd Apelacyjny w Warszawie podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - przekazała fundacja. Jest on prawomocny. Sąd zobowiązał polityka do zapłacenia odszkodowania w wysokości 10 tys. zł z odsetkami na rzecz Fundacji Otwarty Dialog, założycielki i prezeski Ludmiły Kozłowskiej oraz przewodniczącego rady fundacji Bartosza Kramka. Ten krok ma na celu "zrekompensowanie szkód moralnych oraz reputacyjnych wyrządzonych przez nieuzasadnione oskarżenia".

Słowa będące przedmiotem sporu padały m.in. w TVP Info, Telewizji Republika i "Gazecie Polskiej", gdzie teraz mają zostać opublikowane przeprosiny od Wąsika.

"Sąd zmiażdżył wszystkie argumenty pozwanego M. Wąsika, m.in., że były to jedynie uprawnione opinie, że miały charakter społeczny czy że były dobrane selektywnie" - przekazano we wpisie fundacji. Polityk tłumaczył się też m.in. złym stanem majątkowym czy podkreślał, że Kramek obraził go w jednym z wpisów.

Bartosz Kramek tłumaczył po usłyszeniu wyroku, że już sąd w pierwszej instancji stwierdził, że Maciej Wąsik posługiwał się oszczerstwem w interesie politycznym własnej partii.

"W trakcie poprzednich rozpraw sądowych starał się łagodzić wydźwięk swoich słów i zasłaniał niepamięcią. Wcześniej powoływał się na tajne dokumenty ABW i podpierał "paszkwilanckimi" rewelacjami prorządowych "mediów", które miały uzasadniać wyrzucenie z Polski mojej żony - ignorując jednocześnie fakt, że wielokrotnie obalały je sądy, a za niewiarygodne uznały inne kraje Unii Europejskiej - przekazał Kramek.

Kolejny wyrok Macieja Wąsika

To kolejne prawomocne orzeczenie wobec Macieja Wąsika w ostatnim czasie. W grudniu - razem z Mariuszem Kamińskim - został skazany przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

Polityk PiS usłyszał wyrok dwóch lat pozbawienia wolności za nadużycie władzy przy tzw. aferze gruntowej. Przebywał w zakładzie karnym, jednak ostatecznie został ułaskawiony przez prezydenta Andrzeja Dudę i wyszedł na wolność.