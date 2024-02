Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow napotkał na problemy podczas podróży powrotnej z roboczego spotkania G20 na lotnisku w Rio de Janeiro. W samolocie Ił-96, którym zamierzał wrócić do swojego kraju, skończyło się paliwo. Z powodu amerykańskich sankcji odmówiono mu pomocy.

W tym tygodniu do Rio de Janeiro przyleciało kilka samolotów z dyplomatami na pokładzie, którzy wzięli udział w spotkaniu przygotowawczym do szczytu grupy G20. Wziął w nim udział również minister spraw zagranicznych Rosji - Siergiej Ławrow.

Jak podają zagraniczne media, polityk napotkał na problemy podczas drogi powrotnej, ponieważ zbiegła się ona z momentem z ogłoszeniem przez Biały Dom kolejnych sankcji na Rosję.

Dostawcy paliwa pokrzyżowali mu plany

Nowe obostrzenia obejmą ponad 500 podmiotów, w tym dostawców paliwa, a w samolocie Ławrowa akurat go zabrakło. Jak wyjaśnia portal aviacionline.com, jakakolwiek firma, która zdecydowałaby się zatankować rosyjskiego Ił-96, musiałaby liczyć się z karą oraz zakazem działalności na terytorium USA.

W związku z obawami przed takimi konsekwencjami brazylijska spółka VIBRA odmówiła dostaw paliwa do Brasilii, gdzie Ławrow miał pojechać na spotkanie ze swoim brazylijskim odpowiednikiem Mauro Vieirą, a później trasami omijającymi europejską przestrzeń powietrzną wrócić do kraju. .

Ławrow zabrany na pokład brazylijskiego odrzutowca

Ostatecznie uzgodniono, że rosyjski minister wyleci z lotniska w Rio de Janeiro do Brasilii odrzutowcem sił powietrznych Brazylii, a później poleci do Rosji. Na razie nie wiadomo, czy ten plan się powiódł.

Przypomnijmy, że od piątku obowiązują nowe sankcje na rosyjskie podmioty. Jak poinformował zastępca sekretarza skarbu USA Wally Adeyemo, akcja będzie skierowana do rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego, a także do przedsiębiorstw w krajach trzecich, które pomagają Rosji w ułatwieniu dostępu do potrzebnych jej towarów.