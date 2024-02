Wicemarszałek Sejmu w rozmowie z Polsat News Polityka mówił o kwestiach bezpieczeństwa i kondycji NATO. Według lidera Konfederacji kwestie obronności w kontekście rosyjskiego zagrożenia, powinny być głównym tematem polskiej polityki.

- To powinien być temat numer jeden. Wedle mojej wiedzy, jeszcze przed Świętami Wielkiej Nocy będziemy mieli w Sejmie specjalne posiedzenie nt. bezpieczeństwa i obronności - oznajmił Krzysztof Bosak, dodając, że nie zna jeszcze dokładnej daty spotkania.

Jak wyjaśniał wicemarszałek, jego ugrupowanie złożyło w Sejmie o informację w sprawie bezpieczeństwa. - Nie twierdzę, że mamy jakąś moc sprawczą, ale jako Konfederacja wnioskowaliśmy o informacje w tej sprawie. W odpowiedzi usłyszałem, że informacji nie będzie, ale będzie odpowiednie posiedzenie Sejmu - mówił Bosak.

- To dobrze, bo może zagadnienia związane z bezpieczeństwem na serio wejdą do głównego nurtu debaty publicznej w Polsce - powiedział wicemarszałek, mówił też o korzystnej "zmianie warty".

- Pewne rzeczy, które były schowane za aurą tajemniczości, którą PiS lubił robić wokół zagadnień obronnych, w tej chwili są audytowane przez nowy rząd. Osoby, które weszły teraz do ministerstw, biorą za to odpowiedzialność mają czystą kartę, będą chcieli się wykazać - stwierdził wicemarszałek, dodając, że nowi rządzący mogą teraz "z czystym sumieniem zaudytować to, co robili poprzednicy".

Jak dodał, generałowie "nie są szczególnie zadowoleni" z obecnej sytuacji. - Więc oni też mogą teraz wypuścić do opinii publicznej pewne rzeczy, powiedzieć: tu są takie, a takie braki. I możemy zacząć to wszystko uzupełniać - oznajmił Bosak.

Artykuł jest aktualizowany

Polsatnews.pl / Polsat News