W Indiach w stanie Tamilnadu przeprowadzono badania waty cukrowej. Wysłane do laboratorium próbki pochodziły od tzw. ulicznych sprzedawców, którzy handlowali kolorowymi smakołykami głównie w okolicy plaż.

Wata cukrowa zawiera substancje rakotwórcze

Otrzymane wyniki jasno wskazywały, że w smakołyku znajduje się rakotwórcza substancja. Jak podaje, BBC stwierdzono obecność związku chemicznego rodaminy-B, który jest często wykorzystywany jako barwnik fluorescencyjny o różowym odcieniu.

P. Satheesh Kumar specjalista ds. bezpieczeństwa żywności przyznał, że słodycze sprzedawane w mieście zostały wyprodukowane przez niezależnych sprzedawców, a nie zarejestrowane i legalne fabryki. Co więcej, przekazał, że szkodliwa substancja zawarta w wacie cukrowej "może prowadzić do raka i mieć negatywny wpływ na wszystkie narządy ciała".

Indie zakazują sprzedaży waty cukrowej

Po kilku dniach od otrzymania wyników w stanie wprowadzono zakaz sprzedaży waty cukrowej. W ślad za Tamilnadu poszły inne stany, które również zdecydowały się na przeprowadzenia badań jednego z ulubionych przysmaków dzieci.

Wata cukrowa, ze względu na swój wygląd nazywana w Indiach jest buddi-ka-baal, co oznacza włosy starej kobiety. Jest bardzo popularnym smakołykiem zarówno wśród dzieci jak i dorosłych.

Do tego jest bardzo łatwo dostępna. W przeciwieństwie do Polski, gdzie na ogół wata jest produkowana na bieżąco na małym stanowisku, w Indiach jest to produkt paczkowany, sprzedawany przez wiele - niekoniecznie posiadających do tego uprawnienia - osób.