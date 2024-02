W opublikowanym w czwartek po południu nagraniu Ludmiła Nawalna opowiada o sekretnej wizycie w kostnicy w Salechardzie. Jak tłumaczy, w środę wieczorem służby zawiozły ją do miejsca, gdzie przechowywane jest ciało zmarłego w ubiegły piątek Aleksieja Nawalnego.

Następne niemal 24 godziny spędziła w tamtejszym komitecie śledczym, gdzie przez kilkanaście godzin nie pozwolono jej na wezwanie swoich prawników.

- Pokazali mi ciało Aleksieja - oświadczyła matka opozycjonisty. - Śledczy twierdzą, że znają przyczynę śmierci i mają całą medyczną i prawniczą dokumentację. Widziałam ją już wcześniej, podpisałam świadectwo zgonu - przekazała Nawalna.

Matka Nawalnego: Chcą to zrobić w sekrecie, bez pożegnania

Jak dodaje, zgodnie z prawem służby powinny wydać jej ciało syna natychmiast, ale nadal tego nie zrobiono. - Zamiast tego szantażują mnie, mówiąc mi, gdzie, kiedy i jak ma być pochowany Aleksiej. To nielegalne - mówi matka zmarłego w nagraniu na YouTube.

Twierdzi, że obecni w kostnicy oficerowie w jej obecności odbierali rozkazy pochodzące z Kremla lub komitetu śledczego. - Chcą to zrobić w sekrecie, bez pożegnania. Chcą zabrać mnie na obrzeża cmentarza do świeżego grobu i powiedzieć: Tu leży twój syn - relacjonuje kobieta. - Nie zgadzam się na to - oznajmiła.

ZOBACZ: Nadzorował Nawalnego w więzieniu. Putin właśnie go awansował

Ludmiła Nawalna chciałaby, żeby wszyscy, dla których jej syn coś znaczył, mieli szansę się z nim pożegnać. Jak dalej wyjaśnia, nagrywa ten film, ponieważ zaczęto ją szantażować. Jeśli nie zgodzi się na sekretny pogrzeb "mają zrobić coś z ciałem".

- Śledczy Woropajew otwarcie powiedział mi: "Czas nie działaj na twoją korzyść, zwłoki się rozkładają" - powiedziała Nawalna, dodając, że nie oczekuje specjalnego traktowania, tylko przestrzegania prawa - Żądam natychmiastowego wydania mi ciała mojego syna - zakończyła nagranie.

Śmierć Aleksieja Nawalnego. Przebywał w kolonii karnej

Rosyjskie służby więzienne zakomunikowały w piątek, że Nawalny zmarł nagle w kolonii karnej za kołem podbiegunowym w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym.

Nawalny "poczuł się źle" i "stracił przytomność". Mimo wezwania pogotowia ratunkowego i prób reanimacji opozycjonista zmarł - utrzymują służby więzienne.

ZOBACZ: Wielka Brytania nałożyła sankcje na Rosję. Za śmierć Nawalnego

Matka i żona Nawalnego dzień później przybyły do kolonii karnej, nie dopuszczono ich jednak do zmarłego.

Różne kraje, w tym Polska oskarżają o śmierć opozycjonisty rosyjskie władze, do wyjaśnień wezwano rosyjskich ambasadorów w wielu europejskich stolicach. Polskie MSZ wzywa Kreml "do wzięcia odpowiedzialności za śmierć Aleksieja Nawalnego i przeprowadzenia pełnego i transparentnego śledztwa" w tej sprawie.