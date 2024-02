Na naszych oczach dokonuje się przebudowa pola barycznego nad Europą. Wszystkie znaki w pogodzie wskazują na to, że dla Polski oznacza to niewielkie ocieplenie, a następnie spore ochłodzenie. Dziś, w czwartek, rozpocznie się ten pierwszy etap: temperatura będzie rosnąć. Niestety, ale nie oznacza to, że będziemy cieszyć się piękną, słoneczną aurą.