- W tej chwili jest przygotowywane rozporządzenie, uzgadniamy z ministrą Nowacką, kiedy je ogłosimy i uspokajam wszystkich - to powinno stać się to na dniach - mówił o podwyżkach dla nauczycieli akademickich minister nauki, Dariusz Wieczorek (Nowa Lewica). Według ministra dodatkowe pieniądze mogłyby się pojawić na kontach nauczycieli już w marcu.

Prowadzący Marcin Fijołek zapytał ministra nauki o realizację przedwyborczych obietnic dotyczących sfery edukacji tj. zwiększenie nakładów państwa na naukę do trzech proc. PKP, stypendium dla studentów w wysokości 1000 złotych, czy tanie akademiki.

- To są kwestie, które nie znalazły się w umowie koalicyjnej, każde ugrupowanie miało inny program. Te dwie pierwsze to postulaty Lewicy, akademiki za złotówkę to program Szymona Hołowni - stwierdził Dariusz Wieczorek, dodając, że "nie da się wszystkiego zrealizować w ciągu dwóch-trzech miesięcy", a kadencja trwa cztery lata. - Wszystkie postulaty są realne i będziemy w ich kierunku szli - zapewnił. - W pierwszej kolejności chcemy wprowadzić remontu i budowy akademików, bo żeby był akademik za złotówkę, to najpierw musi być akademik - dodał minister nauki.

- W tej chwili musimy zrealizować to, co jest wpisane w budżecie, mamy tam kilka zobowiązań. Kluczową sprawą są podwyżki dla nauczycieli i pracowników - oznajmił przedstawiciel Nowej Lewicy.

