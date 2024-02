Popularne smartfony nie będą już dostępne. Firma stawia na AI

Meizu to ceniona na rynku firma, która zasłynęła z kilku całkiem ciekawych smartfonów, które miały sporo fanów. Ostatni telefon z jej logo, Meizu 21, przez wiele osób uważany był nawet za prawdziwą designerską perełkę. Niestety, nic nie wskazuje na to, by urządzenie doczekało się następcy.