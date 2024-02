Rodzinny Ogród im. Westerplatte znajdujący się w pobliżu warszawskiego Lotniska Chopina oraz trasy szybkiego ruchu mierzy się z kryzysem. Działkowcy obawiają się, że po ostatnich zmianach w prawie kolejna część ogrodu może zniknąć, a w konsekwencji cały zielony teren trafi na sprzedaż.

- Pójdziemy pod młotek, a tymczasem ogródki się rozbudowują i inwestują w nową infrastrukturę, w meliorację, sieci energetyczne. Chcemy, aby ROD były oazą spokoju, wypoczynku dla wszystkich którzy tu przyjeżdżają - powiedział w "Czystej Polsce" Ryszard Oracz.

Lokalna sytuacja szybko może rozszerzyć się na ogólnopolską skalę, a winna tej sytuacji jest nowelizacja ustawy planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Do końca 2025 r. wszystkie gminy muszą uchwalić tzw. plany ogólne. Tereny gmin zostaną w nich podzielone na tzw. strefy planistyczne.

Ogródki działkowe znikną z miast? Ustawa martwi ich właścicieli

Ustawa wprowadza 13 rodzajów stref, ale tylko w trzech mogą znajdować się ogródki działkowe. To strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną, z zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz zieleni i rekreacji.

- To oznacza, że 23 tys. ha które nie znajdą się i nie są w miejscowych planach zagospodarowania przeznaczone już pod rodzinne ogrody działkowe, nie będą mogły być tak zaplanowane. Bo w tych strefach nie jest dopuszczalne takie przeznaczenie terenu - wskazuje Anna Mioduszewska z mazowieckiego okręgu Polskiego Związku Działkowców.

Wywołane do tablicy Ministerstwo Rozwoju i Technologii stojące za nowymi przepisami (jeszcze w poprzedniej kadencji - red.) przekonuje, że działek nikt nie będzie likwidował. Rzecznik resortu wskazuje, że gminy będą miały ograniczone pole manewru, aby "rugować ROD z atrakcyjnych terenów".

- Jeżeli chodzi o przekazanie kompetencji gminom to wpisuje się do w filozofię decentralizacji władzy. Wiadomo, że gminy mogą chcieć się rozwijać, ale to też kwestia dialogu lokalnego - powiedział Jakub Stefaniak.