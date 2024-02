Papież Franciszek zawiesi wszystkie swoje obowiązki. W Watykanie nie odbędzie się środowa audiencja generalna. W niedzielę po południu papież rozpoczyna rekolekcje wielkopostne. Podkreśla, że czas ten to nie "wakacje w stylu wellness".

W komunikacie opublikowanym przez Watykan zaznaczono, że papież zachęcił kardynałów mieszkających w Rzymie i szefów urzędów Kurii Rzymskiej, by w "osobisty sposób" przeżyli rekolekcje, zawieszając aktywność w pracy i przeznaczyli czas na modlitwę od niedzielnego popołudnia do piątku 23 lutego.

W dniach tych zawieszone będą wszystkie obowiązki papieża; nie odbędzie się środowa audiencja generalna.

Papież: Rekolekcje to nie wakacje

Tuż przed tegorocznymi rekolekcjami wielkopostnymi opublikowana została przedmowa, jaką Franciszek napisał do książki brytyjskiego dziennikarza katolickiego Austena Ivereigh "Najpierw należeć do Boga".

Papież zaznaczył tam, że chrześcijanin potrzebuje czasem wycofać się z codziennego życia, by skupić się na refleksji i modlitwie.

Zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo pokusy zamknięcia się w "iluzji niezależności i samowystarczalności".

"Wszystkie śmiertelne kryzysy, które szerzą się na całym świecie, od kryzysu ekologicznego do wojen i niesprawiedliwości wobec ubogich i słabych mają korzenie w odrzuceniu przynależności do Boga oraz jednych do drugich" - zaznaczył Franciszek.

"Rekolekcje mające na celu naładowanie naszych baterii stały się bardzo popularne w obliczu nieustannej presji i napięć w obsesyjnie konkurencyjnym społeczeństwie" - dodał.

"Ale rekolekcje chrześcijańskie bardzo różnią od wakacji w stylu 'wellness'. W centrum uwagi nie jesteśmy my, ale Bóg, Dobry Pasterz, który nie traktuje nas jakbyśmy byli maszynami, lecz odpowiada na najgłębsze potrzeby swoich umiłowanych dzieci" - wyjaśnił papież.

Papież Franciszek zwrócił się do Polaków

Kilka dni temu papież przemawiał do zgromadzonych w Bazylice św. Piotra pielgrzymów, którzy postanowili rozpocząć Wielki Post od odwiedzenia Stolicy Apostolskiej. Franciszek przypomniał o trwających wojnach.

- Nie zapominajmy nigdy o umęczonej Ukrainie, o Palestynie, Izraelu, które bardzo cierpią. Módlmy się za braci i siostry, którzy cierpią z powodu wojny - przemawiał duchowny.

Papież Franciszek zwrócił się również do wiernych z Polski.

- Serdecznie pozdrawiam Polaków, którzy dają się dziś mocno słyszeć. Na początku Wielkiego Postu, we wszystkich kościołach w waszej ojczyźnie prowadzona jest dziś zbiórka funduszy na pomoc Ukrainie - przemawiał papież. - W obliczu tak wielu wojen nie zamykajmy naszych serc na potrzebujących. Modlitwa, post i jałmużna niech będą drogą budowania pokoju - zalecił Franciszek, błogosławiąc uczestnikom mszy i ich rodzinom.

