Czynsz za luksusową willę wynosi 16 tysięcy złotych. Dom wynajęto poprzez agencję nieruchomości a umowę spisano u notariusza.





- Cały czas mówiła, że mi zapłaci i że jest tylko jakiś biznes, który ona musi dopiąć i wszystko ureguluje. Zapłaci to, co jest zaległe plus odsetki plus nawet na trzy, cztery miesiące do przodu, a nawet jak będę chciała - to za rok do przodu. Ona nawet powiedziała - odkupię od pani ten dom - mówi Adrianna Ptaszyński, właścicielka domu.

"Czuje się bezkarnie"

Mimo wielokrotnych zapewnień najemczyni nie przelała właścicielce zaległych opłat. Odmawia również opuszczenia lokalu. Dług wynosi ponad 100 tysięcy złotych.

- Pani Justyna mnie szantażowała, bo mówiła, że podpiszemy ugodę, ale ja muszę najpierw wycofać komornika. Ona czuje się bezkarnie, czuje się osobą, którą chroni prawo - tłumaczy Adrianna Ptaszyński.

