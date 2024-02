Monika Pawłowska wkrótce może trafić do Sejmu. Choć w wyborach do parlamentu pierwotnie jej się nie poszczęściło, to teraz jest pierwszą osobą w kolejce z chełmskiej listy PiS do objęcia mandatu po Mariuszu Kamińskim. Jeśli by go objęła, prawdopodobnie oznaczałoby to dla niej koniec kariery w Prawie i Sprawiedliwości. Polityk - jak wynika z mediach doniesień - ma prowadzić rozmowy z Trzecią Drogą. Miała nawiązać kontakt z liderami PSL i Polski 2050.

M. Pawłowska w Trzeciej Drodze? "Nie słyszałem"

Poseł z tej koalicji jednak, że "nie słyszał, by takie rozmowy były prowadzone". - PKW wskazało osobę i ta osoba ma prawo podjąć decyzję, czy obejmie ten mandat. Nie mnie to oceniać (czy się nadaje do Trzeciej Drogi - red.). Nie słyszałem, żeby były oficjalne rozmowy na ten temat prowadzone w mojej partii - mówił Paweł Śliz (Polska 2050).

WIDEO: Monika Pawłowska w Trzeciej Drodze?

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

W tej kwestii wypowiedział się także także Marcin Bosacki (KO), który stwierdził, że gdyby ona (Pawłowska) miała do mojego klubu trafić, "by to było wyjątkowo dyskomfortowe". - Jest to chyba w ostatnich latach przykład największego posła-wędrowniczka - od Lewicy po PiS i teraz miałaby się znaleźć gdzieś indziej - mówił. Polityk dodał jednak, że rozumie, że Pawłowska ma prawo wejść do Sejmu, bo zdobyła kolejny największy wynik na liście PiS.

Poseł PiS Paweł Szrot, który jest w klubie z Pawłowską, podkreślił, że "ona jak i władze Trzeciej Drogi stanowczo zdementowały, by dochodziło do takich rozmów". Faktycznie zapewniał o tym m.in. rzecznik PSL Miłosz Motyka w niedzielnym "Gościu Wydarzeń". - Nie wyobrażam sobie tego. Czekam, aż ona obejmie mandat - powiedział Miłosz Motyka.

Sama Monika Pawłowska stwierdziła w serwisie X, że wszystkie informacje na temat jej rozmów z Trzecią Drogą są kłamstwem.