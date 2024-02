Ukraiński sukces na polu walki. Uderzyli polskim dronem

Ukraińcy pochwalili się, że przy użyciu polskiego drona zniszczyli radar Kasta-2E2, należący do Rosjan. To kolejny taki sukces, którego dokonali ukraińscy żołnierze przy pomocy polskiego bezzałogowca.

Polski dron Wermate stał się bohaterem jednego z ostatnich ukraińskich ataków na okupowany przez Rosjan teren. Celem uderzenia był radar Kasta-2E2.

Ukraina. Kolejny sukces przy użyciu Warmate

To nie pierwszy tak duży sukces Sił Zbrojnych Ukrainy przy użyciu Warmate. W styczniu bezzałogowiec zniszczył rosyjski samobieżny przeciwlotniczy zestaw artyleryjsko-rakietowy Pancyr-S1. Mimo tego, że może się przemieszczać, to zwykle lokowany jest w jednym miejscu, co sprawia, że staje się łatwym celem.

Polska armia zezwala na użycie przez Ukraińców pozyskanej polskiej broni na terenie Rosji. Odmienną decyzję podjęło wiele innych państw, które wspierają militarnie Kijów. Eksperci uważają, że strategia jaką prezentuje Warszawa jest skuteczniejsza dla Ukraińców, którzy mają większą swobodę w walce z okupantem.

Polski dron Warmate

"Dron Warmate został zaprojektowany i zbudowany wspólnie przez polską firmę WB Electronics i Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia" - wyjaśnia portal geekweek.interia.pl.

ZOBACZ: Rosja. Polacy na liście osób poszukiwanych. Ujawniono nazwiska

Warmate waży 6 kg, ma ponad metr długości i 1,6 m rozpiętości skrzydeł. W powietrzu może przebywać przez godzinę, ma zasięg 30 km, rozwija prędkość do 80 km/h i może operować na pułapie do 300 m.

Bezzałogowiec może służyć do obserwacji, a wyposażany w ładunek do atakowania celów.