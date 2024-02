Uderzenie ciepła. Pogoda w piątek przejdzie do historii

Pogoda w piątek, 16 lutego, może przejść do historii. Na próżno szukać wielu sytuacji, kiedy w lutym słupki rtęci przekraczały 15 stopni Celsjusza. O wiele częściej zdarzały się lata, kiedy notowaliśmy takie wskazania poniżej zera. Faktem jest jednak to, że klimat się ociepla i do takich anomalii będziemy musieli się przyzwyczaić. Co jeszcze wydarzy się dzisiaj w pogodzie?