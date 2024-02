Auto uderzyło w drzwi sklepu. Chwilę wcześniej stali tam ludzie

Komenda Powiatowa Policji w Pile opublikowała w mediach społecznościowych nagranie niebezpiecznej sytuacji z Białośliwia (woj. wielkopolskie).

Wideo pokazuje jak kierowca srebrnego Opla Corsy zwalnia, by skręcić w prawo. Nagle dochodzi do kolizji. Inny kierowca nie zachował odpowiedniej odległości i uderzył w tył poprzedzającego go pojazdu. Siła uderzenia była na tyle duża, że opel nabrał prędkości i wjechał w drzwi wejściowe do sklepu przy ul. Podgórnej.

Auto wjechało w drzwi sklepu. "O krok od tragedii"

Na nagraniu widać, jak kilka sekund wcześniej budynek opuszczali klienci, a ścieżką rowerową jechał rowerzysta. "O krok od tragedii" - pisze w mediach społecznościowych Komenda Powiatowa Policji w Pile.

Policja za winnego uznała kierowcę auta, które uderzyło w tył srebrnego opla. "Sprawca zdarzenia został ukarany mandatem w wysokości 1300 złotych. Mieszkaniec gminy Wyrzysk otrzymał również 10 punktów karnych" - czytamy we wpisie pilskiej policji.

"Apelujemy do kierowców o ostrożność. Pamiętajmy, że nasze niewłaściwe zachowania mogą stworzyć ogromne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego" - piszą policjanci.

