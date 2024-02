49-latek zasłabł w trakcie badania rezonansem magnetycznym. Mężczyzna trafił do szpitala. Lekarzom nie udało się uratować jego życia. - To miało być rutynowe badanie - przekazała żona zmarłego. - W ciągu godziny zawaliło się całe nasze życie - dodała. Śledztwo w sprawie śmierci pacjenta prowadzi prokuratura.

49-latek zgłosił się do prywatnej pracowni we Wrocławiu na rezonans magnetyczny jamy brzusznej, aby zbadać przyczynę dolegliwości gastrycznych - poinformowało Radio Wrocław. Dodano, że było to badanie przeprowadzone z kontrastem.

- Mąż wypełnił ankietę przy okienku (...) i przeszedł do pokoju, w którym miało odbyć się całe badanie - powiedziała Radiu Wrocław żona 49-latka. Przekazała, że po paru minutach "zaczął się jakiś taki niepokój wśród personelu, były jakieś szepty". Kobieta wyjaśniła, że jej mąż zasłabł.

- W pewnym momencie zauważyłem, że jakaś taka panika zapanowała (...). Pogotowie zostało wezwane, nie szybciej, niż po 10 minutach - zrelacjonowała kobieta.

Dodała, że mąż trafił do szpitala, gdzie powiedziano jej, że nie udało się go uratować.

- Pojechałam ze zdrowym człowiekiem. To miało być rutynowe badanie, i w ciągu jednej godziny zawaliło się całe nasze życie - przekazała kobieta.

Nie żyje 49-latek. Mężczyzna zmarł po rezonansie magnetycznym

Placówka, gdzie przeprowadzono badanie, nie skomentowała sprawy - wystosowała tylko oświadczenie.

"W świetle okoliczności faktycznych i prawnych dotyczących formalnego ustalenia przyczyn tragedii, która dotknęła pacjenta i jego rodzinę, jesteśmy zmuszeni do odmowy komentarza w podawanej sprawie" - napisano.

Pracowania dodała także "głębokie wyrazy ubolewania nad nieszczęściem jakie spotkało rodzinę".

Rezonans magnetyczny u 49-latka przeprowadzono w styczniu zeszłego roku. Sprawę bada prokuratura.

- Zwracamy uwagę na zaniechania wywiadu przy udzielaniu świadczenia medycznego oraz na nieprawidłowości w akcji ratowniczej - powiedziała adwokat Ilona Kwiecień, która reprezentuje rodzinę zmarłego.

Jak dodała, "mamy mnóstwo zastrzeżeń, co do tego jak długo to trwało, jak ogromny chaos panował w placówce".

Pacjent zmarł po badaniu rezonansem. Interweniuje Rzecznik Praw Pacjenta

W sprawie zabrał głos Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec. W raporcie zwrócił uwagę na szereg nieprawidłowości.

"Nie zebrano od pacjenta rzetelnego wywiadu w zakresie występowania u niego alergii i astmy oskrzelowej wymagających leczenia farmakologicznego" - napisano.

Dodano, że "podmiot leczniczy nie przeprowadzał szkoleń w zakresie sposobu postępowania (...) na wypadek wystąpienia zdarzenia niepożądanego".

Rzecznik zauważył, że "personel medyczny udzielił pacjentowi pierwszej pomocy, po wystąpieniu wstrząsu anafilaktycznego (...). Zgodnie z opinią konsultanta medycznego, powinny zostać wdrożone jeszcze inne działania ratujące życie pacjenta."