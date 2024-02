Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali we Wrocławiu mężczyznę, który działał na zlecenie rosyjskich służb wywiadowczych.Jak poinformowano, jest to obywatel Ukrainy, który planował podpalenie obiektów na terenie miasta. Sąd zastosował wobec zatrzymanego areszt tymczasowy. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ustaliła, że obywatel Ukrainy, działając na zlecenie rosyjskich służb specjalnych planuje podjęcie na terytorium RP działań zmierzających do podpalenia obiektów na terenie Wrocławia, które znajdują się w bliskiej odległości od elementów infrastruktury o znaczeniu strategicznym - przekazano w komunikacie na stronach rządowych.

Dodano, że 31 stycznia 2024 r. funkcjonariusze Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu Delegatury ABW w Poznaniu zatrzymali obywatela Ukrainy oraz dokonali przeszukania. W torbie mężczyzny znaleziono dowody planowanego przestępstwa.

Wrocław. ABW zatrzymało obywatela Ukrainy działającego na zlecenie rosyjskich służb

Mężczyźnie przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze międzynarodowym, a także planowania na zlecenie rosyjskich służb specjalnych działań na terytorium RP o charakterze dywersyjnym i sabotażowym.

Jak przekazano, miałyby one polegać na podpaleniu obiektów we Wrocławiu. Za zarzucone podejrzanemu czyny grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Wobec podejrzanego Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Śródmieścia na wniosek prokuratury zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.

Śledztwo prowadzi Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu Delegatury ABW w Poznaniu pod nadzorem Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu. Sprawa ma charakter rozwojowy.