Drugi miesiąc roku wciąż zaskakuje. Jeśli obecny trend w pogodzie się utrzyma, to nie można wykluczyć nawet, że będzie to najcieplejszy luty od kilku dobrych lat. Czy oscylacja północnoatlantycka przejmie kontrolę nad pogodą w Polsce? A może spłynie do nas mróz znad Rosji? Zobaczmy.