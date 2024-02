Posiedzenie Rady Gabinetowej było tajne właśnie dlatego, by była to debata merytoryczna, bez pokusy politycznych przytyków. Wszyscy na sali są politykami, gdyby były tam media, to zaczęłyby się polityczne wycieczki, jakieś popisy - powiedział w wywiadzie dla Interii prezydent Andrzej Duda. Dodał, że słowa Donalda Tuska na temat Pegasusa, które padły w części otwartej, traktuje jako "spektakl".

Prezydent w rozmowie z Kamilą Baranowską powiedział, że wtorkowa Rada Gabinetowa została zwołana po to, by "rozmawiać o kluczowych dla Polski inwestycjach", czyli o elektrowniach atomowych, Centralnym Porcie Komunikacyjnym, modernizacji Sił Zbrojnych oraz o rozwoju i rozbudowie polskich portów. Zdaniem głowy państwa tematy te "mają fundamentalne, strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa Polski i jej rozwoju".

Zdaniem Andrzeja Dudy spotkanie przebiegało "w normalnej atmosferze", a prezydent "jest nim usatysfakcjonowany". Ze strony rządu miały paść "proste" i "konkretne deklaracje".

- W większości przypadków były to jasne deklaracje o chęci kontynuacji i o woli realizacji tych inwestycji. I to jest dla mnie bardzo ważne. Oczywiście nie mogę mówić o szczegółach, bo one są tajne, posiedzenie Rady było niejawne. Natomiast w tej części zamkniętej była to merytoryczna i bardzo konkretna dyskusja - powiedział dla Interii.

Andrzej Duda dla Interii: Za jakiś czas powiem "sprawdzam"

Prezydent przyznał, że nie przekazano mu żadnej ekspertyzy, które stawiają sens inwestycji w CPK pod znakiem zapytania.

- Powiedziałem wyraźnie premierowi i ministrom, że rozumiem analizy, chęć audytu - mają do tego pełne prawo, ale nie zgadzam się, by to był audyt dla audytu. Czyli aby sprawdzanie trwało cztery lata i było tylko wymówką, aby tej ważnej dla Polski inwestycji nie realizować czy celowo ją opóźniać. Dokładnie to samo dotyczy pozostałych strategicznych inwestycji - przyznał.

ZOBACZ: Reparacje wojenne. Jarosław Kaczyński reaguje na słowa Donalda Tuska. "Godzi w interesy Polski"

- Czekam, aż rząd przystąpi do zapowiedzianych prac i za jakiś czas będzie z mojej strony: "sprawdzam" - dodał. Andrzej Duda stwierdził, że nie wyklucza zwołania kolejnej Rady Gabinetowej w temacie inwestycji strategicznych "na przykład jesienią". Podkreśla jednocześnie, że każda z poruszonych spraw jest dla nie ważna.

Andrzej Duda dla Interii: Temat Pegasusa nie powrócił

W otwartej części Rady Gabinetowej premier Donald Tusk powiedział o dokumentach, które potwierdzają zakup i użycie Pegasusa wobec "bardzo długiej listy osób".

- Zobowiązałem ministra sprawiedliwości, prokuratura generalnego do przekazania, jeśli będzie pan zainteresowany, kompletu dokumentów, które potwierdzają zakup i korzystanie w sposób legalny i nielegalny z Pegasusa - mówił premier.

- Odebrałem to właśnie jako pewien polityczny spektakl, nic więcej - skomentował Andrzej Duda.

ZOBACZ: Donald Tusk o przełomowej decyzji. Macron gotów podzielić się strategiczną bronią

Prezydent przyznał, że temat systemu Pegasus i podsłuchów "nie powrócił" w dalszej części spotkania.

Jego zdaniem za zamkniętymi drzwiami rozmawia się "zdecydowanie" lepiej.

- Posiedzenie Rady było tajne właśnie dlatego, by była to debata merytoryczna, bez pokusy politycznych przytyków. Wiemy, jak to jest. Wszyscy na sali są politykami, gdyby były tam media, to zaczęłyby się polityczne wycieczki, jakieś popisy. Tego właśnie chciałem uniknąć. Z mojego doświadczenia związanego z organizacją choćby Rad Bezpieczeństwa Narodowego wiem, że ta formuła po prostu się sprawdza. Założenie tajności zawsze powodowało uspokojenie emocji i przejście na merytoryczne tory, co skutkowało sensowną dyskusją. I teraz też tak było. Była to dobra debata, bez niepotrzebnych wątków - podkreślił.

WIDEO: Awantura w studiu. Prowadzący: Bo tu wstanę i krzyknę, albo wyjdę! Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dsk/ml / polsatnews.pl