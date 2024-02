Seul informuje o niespotykanym napływie rosyjskich wniosków o udzielenie azylu. W 2023 roku o schronienie w Korei Południowej ubiegało się prawie sześć tysięcy Rosjan - tyle co wcześniej w ciągu kilkudziesięciu lat. Większość jako główny powód ucieczki wskazuje pobór do wojska.

Według opublikowanego w poniedziałek raportu Koreańskiej Służby Imigracyjnej podległej Ministerstwu Sprawiedliwości, liczba obywateli Rosji, którzy ubiegali się o status uchodźcy w Korei w ubiegłym roku wyniosła ponad 5,7 tys. osób. Chodzi więc o pięciokrotny wzrost w porównaniu z rokiem 2022 - kiedy to o azyl prosiło nieco ponad tysiąc Rosjan - donosi "The Korea Herald".

Co ciekawe, liczba ta jest niemal równa całkowitej liczbie Rosjan ubiegających się o azyl w latach 1994-2019.

Jak piszą koreańskie media, w ubiegłym roku z wnioskiem o nadanie statusu uchodźcy zgłosiło się tam w sumie ponad 18,8 tys. osób, co stanowi 63-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim.

Rosjanie stanowili ponad 30 proc. ubiegających się o azyl, na kolejnych miejscach uplasowali się obywatele Kazachstanu (ponad dwa tysiące osób), Chińczycy - prawie 1,3 tys. osób, dalej Malezyjczycy - 1,2 tys. w końcu obywatele Indii - niecałe 1,2 tys.

Rosjanie uciekają przed poborem. Tylko mały procent ma szansę na sukces

Ogromny wzrost uciekających z ojczyzny Rosjan motywowany jest przede wszystkim strachem przed poborem wojskowym i odesłaniem na ukraiński front.

Prezydent Władimir Putin rozpoczął mobilizację wojskową we wrześniu 2022 roku. Wskazują na to statystyki - około 80 proc. składających wnioski Rosjan (prawie 4,6 tys. osób) jako powód wskazała "poglądy polityczne", w tym sprzeciw wobec poboru do wojska (4 580). Na kolejnych pozycjach wymieniano religię (2,7 tys.), przynależność do określonej grupy społecznej (1,2 tys.), łączenie rodziny (887 osób) i pochodzenie rasowe (719 obywateli Rosji).

Pomimo gwałtownego wzrostu liczby wniosków o azyl w Korei, z 5950 przypadków w ubiegłym roku, tylko 1,7% (101) oficjalnie przyznano status uchodźcy.

Szacuje się, że od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę kraj opuściło nawet kilka milionów osób. Według źródeł w rosyjskich władzach, cytowanych przez Forbes, w 2022 r. granice Rosji przekroczyło od 600 tys. do nawet miliona osób - przypomina "The Korea Herald".