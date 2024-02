Motorola od lat szuka swojego miejsca na rynku. Firma jednocześnie tworzy świetne flagowce, innowacyjne, składane smartfony, ale i urządzenia, które przede wszystkim kuszą świetną relacją ceny do oferowanych możliwości. Sporo wskazuje na to, że Moto g24 power wpisze się właśnie w ten trend. Ile zapłacimy za urządzenie w Polsce?

Kluczowym wyróżnikiem, któremu smartfon zawdzięcza też po części swoją nazwę, jest imponujące ogniwo akumulatora, który ma pojemność aż 6000 mAh! Motka słynie z tego, że bardzo dobrze optymalizuje software na swoich urządzeniach, więc o świetne wyniki pracy na jednym cyklu ładowania można być więcej niż spokojnym.

Czym wyróżnia się Motorola Moto g24 power?

Pozostałe parametry techniczne pozwalają uznać urządzenie za typowego mid-enda:

8 GB pamięci RAM

256 GB na dane użytkownika

głośniki stereofoniczne

procesor MediaTek Helio G85

ekran o przekątnej 6,56 cala z 90-Hz odświeżaniem

To rozsądna specyfikacja techniczna, która z pewnością nie daje powodów do narzekań.

Warto zwrócić też uwagę na aparat główny. Mamy tu dość specyficzny duet: 50 Mpix + 2 Mpix. Jak większość smartfonów z logo Motoroli, nie zabrakło też wsparcia dla dualSIM oraz świetnego, atrakcyjnego dla oka designu. Bryła urządzenia zamyka się w wymiarach 163,5 × 74,5 × 9 mm, a telefon waży 197 gramów.

Jaka jest polska cena Motoroli Moto g24 power?

Pierwszy ze sklepów działających w naszym kraju sprzedaje to urządzenie w cenie 899 złotych. To atrakcyjna kwota, która z pewnością przekona do tego urządzenia wiele osób.

Nie należy też specjalnie się dziwić, jeśli już niebawem będzie to hit u operatorów działających w Polsce.

Wtedy też urządzenie z pewnością szybko zacznie tanieć i nie należy być specjalnie zdziwionym, jeśli kwota, jaką będzie trzeba zapłacić za telefon już w kolejnym kwartale będzie zbliżona do 500-600 złotych.

Bez wątpienia jest to opcja, nad którą warto zastanowić się na poważnie. Zwłaszcza jeśli potrzebujemy solidnego smartfona z wydajną baterią, bez zbędnych bajerów.

red. / Polsatnews.pl