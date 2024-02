Monty Python to zespół twórców i gwiazd telewizyjnego serialu komediowego "Latający cyrk Monty Pythona" założony pod koniec lat 60. XX wieku w Anglii.

W skład grupy wchodziło sześciu komików: Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones i Michael Palin.

Jeden z nich - Eric Idle - postanowił ostatnio zabrać głos i poruszyć kwestię finansów. Podkreślił, że w ubiegłym roku sprzedał dom - czytamy na BBC.

"Nie wiem, dlaczego ludzie zawsze zakładają, że jesteśmy bogaci. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że w tym wieku strumienie dochodów tak katastrofalnie spadną" - podkreślił we wpisie w mediach społecznościowych.

Idle podkreślił, że grupa Monty Pythona "jest właścicielem wszystkiego, co kiedykolwiek stworzyliśmy w Pythonie" i zasugerował, że za jego trudną sytuację mogą odpowiadać wcześniejsze problemy związane z zarządzaniem.

Ostatecznie jednak 80-latek doszedł do następującego wniosku: "Nie przeszkadza mi to, że nie jestem bogaty. Wolę być zabawny".

"Robię to od 1963 roku"

Idle mieszka obecnie w Los Angeles. We wpisie podziękował fanom za "miłe słowa" oraz zapewnił, że wszystko w porządku.

"Zaangażowałem się i piszę. To jest to, co robię i co lubię najbardziej. Tworzenie nowego show. Coś, co wydaje mi się zupełnie normalne. Robię to od 1963 roku. Wiele się nauczyłem" - zaznaczył komik.

Przypomnijmy, we wrześniu 2022 roku Idle podzielił się wiadomością o przebytym raku trzustki. Kilku innych członków grupy również jest zaangażowanych w pracę. John Cleese ogłosił, że napisał i stworzył nowe przedstawienie sceniczne na podstawie serialu "Fawlty Towers" z lat 70., którego premiera odbędzie się 4 maja.