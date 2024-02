Wybory prezydenckie w Finlandii. Są wstępne wyniki

Są wstępne wyniki wyborów w Finlandii. Według nich - po przeliczeniu niemal 90 proc. głosów - zwyciężył były premier Alexander Stubb, liberalny konserwatysta, kandydat obecnej partii rządzącej. Uzyskał on 52,3 proc. poparcia.

Pekka Haavisto uzyskał 47,9 proc. poparcia. Przeliczono 89,1 proc. głosów.

Haavisto przekazał, że wynik niedzielnych wyborów "jest dla niego porażką".

Druga tura wyborów odbyła się, gdyż w pierwszej (28 stycznia), w której zwyciężył Stubb, a Haavisto zajął drugie miejsce, żaden z kandydatów nie uzyskał więcej niż 50 proc. głosów.

Liczy się osobowość

W decydującej fazie wyścigu do prezydentury - komentuje prasa - nie chodzi o to co jest bliższe wyborcy, tj. o poglądy czy przynależność partyjną kandydata. Mniej istotne są też jego kompetencje w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa (obaj kandydaci mają bogate doświadczenie międzynarodowe). W tych wyborach ważniejsza stała się osobowość kandydatów i ich cechy osobiste - wynika z badania opinii publicznej zleconego przez największy fiński dziennik "Helsingin Sanomat".

Prawie połowa głosujących uważa, że orientacja seksualna Haavisto (jest on w związku małżeńskim z mężczyzną) "nie jest odpowiednia" dla prezydenta. Jest to jeden z głównych powodów, dla którego ci, którzy zdecydowali się poprzeć Stubba, nie zagłosują na Haavisto. Dla polityka Zielonych to trzeci start w wyborach prezydenckich.

Z drugiej strony ci, którzy poprą Haavisto, argumentowali swój wybór tym, że przeciętnemu obywatelowi ze Stubbem nie sposób się identyfikować. Stubb jest Szwedofinem, którego oficjalnie pierwszym językiem ojczystym jest szwedzki i jest osobą dobrze usytuowaną. Za czasów swojego premierostwa (2014-2015), dał się poznać jako polityk zbyt liberalny i ekstrawagancki, lubiący robić wokół siebie "show".