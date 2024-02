W piątek przed północą w Wawrowie w Lubuskiem rozpędzone bmw śmiertelnie potrąciło 10-letniego chłopca, który pojawił się na zbiórce przed wyjazdem na ferie zimowe. Sprawca wypadku uciekł. Po kilkunastu godzinach 26-latek został ujęty przez policję.

Sprawa wstrząsnęła całą Polską, a jej okoliczności pozostawiają wiele pytań dotyczących bezpieczeństwa na drogach. Funkcjonariusze ujawnili, że tego dnia mężczyzna zażył narkotyki, a samochód, którym się poruszał pochodził z wypożyczalni. Bulwersujące jest, że mbw zostało mu udostępnione mimo, że miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Debaty o bezpieczeństwie na drodze w Polsat News oraz Polsat News Polityka

Na najbardziej nurtujące pytania dotyczące tej tragedii będą próbowali odpowiedzieć goście debat, które odbędą się w poniedziałek w Polsat News o godz. 12:00 oraz o godz. 21:00 w Polsat News Polityka.

Dlaczego osoba z orzeczonym zakazem prowadzenia pojazdów może wypożyczyć auto? Czy oprócz utraty prawa jazdy sprawcy wypadków powinni zostać obciążeni dotkliwymi karami finansowymi? Co powinno zmienić się w prawie, żeby uczestnicy ruchu mogli czuć się bezpiecznie na drodze? - to część kwestii, które zostaną poruszone podczas dyskusji.

W trakcie pierwszej z debat głos zabiorą eksperci. W studiu pojawią się Łukasz Zboralski, dziennikarz specjalizujący się w bezpieczeństwie ruchu drogowego, Wojciech Pasieczny, były policjant, Ewa Chodakowska-Rogalska, psycholog transportu oraz Agnieszka Durska z Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Śmiertelne potrącenie 10-latka w Wawrowie

Do tragedii doszło w piątek tuż przed północą w miejscowości Wawrów (woj. lubuskie.), kiedy grupa dzieci zebrała się tam, by wsiąść do autokaru i wyruszyć na zimowy wypoczynek w Zakopanem.

Kierowca potrącił 10-latka i odjechał z miejsca wypadku.

- Pierwsi na miejsce zdarzenia przyjechali policjanci, którzy reanimowali chłopca, później przejęła go załoga karetki. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala, gdzie zmarło - mówił Polsat News Marcin Maludy, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Ujęcie sprawcy. Zakaz prowadzenia pojazdów i narkotyki

Sprawca wypadku został ujęty w sobotę o godz. 15 w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Ogińskiego. W momencie zatrzymania był zaskoczony, właśnie miał wsiadać do taksówki. Nie jest wykluczone, że jego zamiarem było opuszczenie Polski.

Policjanci znaleźli przy 26-letnim gorzowianinie narkotyki. - Mężczyzna powiedział policjantom, że w piątek około godz. 14 zażył niedozwolone substancje - przekazał w sobotę podczas konferencji prasowej Maludy. Zgodnie z procedurą od zatrzymanego została pobrana krew do badania.

Funkcjonariusze ustalili też, że bmw, którym potrącił chłopca było wypożyczone. Sam sprawca miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Bmw porzucone w lesie. Kolejne dwa zatrzymania

Porzucone bmw zostało znalezione w lesie w miejscowości Lipy. - Cały czas policjanci prowadzą oględziny tego samochodu - przekazał w sobotę rzecznik prasowy KWP w Gorzowie Wielkopolskim.

- Zatrzymaliśmy 28-letniego mężczyznę, to brat sprawcy oraz 24-letnią kobietę. To osoby, które najprawdopodobniej utrudniały śledztwo - powiedział. Z ustaleń policji wynika, że to właśnie tych dwoje zatrzymanych ukryło pojazd.

- Będziemy ustalać podział ról zatrzymanych - dodał Maludy.

Funkcjonariusze sprawdzają też, czy te osoby znajdowały się w pojeździe w momencie potrącenia chłopca.