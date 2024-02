Atlantycka Południkowa Cyrkulacja Wymienna (AMOC) reguluje klimat Ziemi poprzez redystrybucję ciepła, co odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu łagodnych temperatur na zachodzie Europy i w Wielkiej Brytanii.

Załamania w AMOC mogą sprawić, że zmienią się normy, ile deszczu spada zazwyczaj w danym miejscu i czasie. W grę wchodzą też podniesienie się poziomu mórz, jak i znaczące zmiany w pogodzie - a to wszystko będzie miało konsekwencje dla ekosystemów - czytamy w "The Guardian".

Zmiany na Atlantyku. Niepokój wśród naukowców

Naukowcy z Uniwersytetu w Utrechcie wskazują, że cyrkulacja Oceanu Atlantyckiego zmierza w stronę "punktu krytycznego", a przewidywalna szybkość zapaści może być "szokująca". - Zaskoczyło nas tempo, w jakim zachodzi ten proces. To druzgocące - stwierdził główny autor badania René van Westen.

Eksperci opracowali wskaźnik wczesnego ostrzegania o załamaniu się atlantyckiej cyrkulacji południkowej. Odkryli, że AMOC jest już na dobrej drodze do nagłej zmiany, która nie miała miejsca od ponad 10 tys. lat i miałaby tragiczne konsekwencje dla dużej części świata.

Co sprawia, że sytuacja w Atlantyku się zmienia? Być może to skutek szybszego topnienia lodowców Grenlandii, a to z kolei powoduje, że słodka woda trafia do mórz, utrudniając opadanie bardziej słonej i cieplejszej wody z południa.

Zmiany w cyrkulacji Oceanu Atlantyckiego. Szybciej niż się spodziewano

Zaburzona cyrkulacja może sprawić, że poziom mórz łączących się z Atlantykiem podniesie się o metr, zalewając wiele nadmorskich miast. Dodatkowo pory mokre i suche w Amazonii zmienią się, osłabiając tamtejsze lasy i czyniąc je jeszcze mniej odpornymi na zmiany klimatyczne.

Temperatury na całym świecie będą się wahać znacznie bardziej nieregularnie, a półkula południowa stanie się cieplejsza. Europa uległaby też radykalnemu ochłodzeniu i spadłaby ilość opadów notowanych na Starym Kontynencie.

Autorzy raportu przekazali również, że nie ma jeszcze wystarczających danych, aby stwierdzić, czy konsekwencje zaburzeń na Atlantyku zaczniemy odczuwać w przyszłym roku, czy nadchodzącym stuleciu. Uważają jednak, iż kiedy to się stanie, zmiany będą nieodwracalne.