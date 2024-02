Utwory znajdujące się w katalogu Michaela Jacksona sprzedane. Według szacunków zagranicznych mediów połowę z wartych nawet 1,2 mld dolarów katalogów miały zostać kupione przez Sony Media Group. Oprócz tego gigant muzyczny nabył prawa do innych legend amerykańskiej estrady.

Jak na razie wszystko opiera się na medialnych doniesieniach, gdyż Sony Music Group oficjalnie nie potwierdziło tych informacji - czytamy na BBC.

Jeśli tak się jednak stanie to połowa katalogu Michaela Jacksona trafi do tej firmy. Przypuszcza się, że to największa jak dotąd transakcja dotycząca katalogu jednego artysty.

Nabywcy - za wyceniany na 1,2 mld dolarów zbiór utworów króla popu - mieli zapłacić minimum 600 mln dolarów (około 2,41 mld zł).

To jednak nie wszystko. Gigant muzyczny miał stać się również właścicielam praw do katalogów innych artystów, których w "kolekcji" posiadał Jackson. Należą do nich między innymi piosenki napisane przez Jerry'ego Lee Lewisa, Elvisa Presleya, Arethy Franklin, Jackie Wilsona, Curtisa Mayfielda, Raya Charlesa czy Percy'ego Sledge'a.

Wśród utworów nie znajdują się natomiast tantiemy za musicale i produkcje teatralne związane z muzyką Jacksona.

Gwiazda wszech czasów

Michael Jackson, który zmarł w 2009 roku w wieku 50 lat, jest jedną z gwiazd muzyki pop wszech czasów. Amerykanin odniósł największy sukces, sprzedając ponad 400 milionów płyt na całym świecie. Liczba ta może być jednak jeszcze większa.

Według Księgi Rekordów Guinnessa jego album "Thriller" z 1982 roku jest nadal najlepiej sprzedającą się płytą w historii. Król popu cieszy się także ogromną popularnością w serwisach streamingowych - na Spotify ma prawie 40 milionów słuchaczy miesięcznie.

