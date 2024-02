W sobotę przed Trybunałem Konstytucyjnym przy al. Jana Chrystiana Szucha w Warszawie odbywa się "Protest Wolnych Polaków". Demonstracja jest wyrazem sprzeciwu przeciwko zapowiadanym przez koalicję rządową ruchami dotyczącymi Trybunału Konstytucyjnego.

- Chcą Polskę sprzedać, chcą nam zabrać wolność - powiedziała dziennikarzowi Polsat News jedna z uczestniczek manifestacji.

- Chcemy sprawiedliwości, żeby nasza Polska była nasza Polską. Nie chcemy oddać jej Niemcom - dodała inna kobieta.

- Protestuję przeciwko niepraworządności, niepolskości, przeciw złu, które nas dosięga. Jeżeli my Polacy się nie obudzimy, to w najbliższym czasie Polski nie będzie. Będziemy ewentualnie niemieckim landem - stwierdził z kolei mężczyzna w średnim wieku.

- Wydaje mi się, że to jest rząd, który mało wie i mało umie. Żeby zmieniać prawo uchwałą? Przecież to jest skandal - podkreśliła jedna z protestujących. Według niej marszałek Hołownia "zachowuje się jak dziecko". - Najważniejszy u niego jest internet i lajki - powiedziała.

- Pan Bodnar to jest największe nieszczęście - ocenił kolejny protestujący. - Strasznie mi żal młodzieży, że się dała tak oszukać - dodał.

- Ten rząd odbiera nam wolność i doprowadza kraj do kompletnej ruiny - powiedziała kolejna uczestniczka protestu. - Odebrano nam prawo do oglądania tego, czego chcemy, czyli wolnych mediów - podkreśliła.

Kamiński: Nie wywiesimy białych flag

Podczas protestu głos zabrali m.in. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Gdy weszli na scenę, tłum zaintonował okrzyk "cześć i chwała, bohaterom". - To, że jesteśmy tutaj dzisiaj, to jest możliwe tylko dzięki wam - powiedział Kamiński. - Głośno się o nas upominaliście i walczyliście z tym bezprawiem - dodał.

- Chcieli nam odebrać wolność godność i honor, ale nie odebrali nam ani honoru, ani wolności - stwierdził.

Podkreślił, że on i Wąsik nie są bohaterami. - To wy jesteście bohaterami - powiedział zwracając się do zgromadzonych. - Niezależnie od tego, jak bardzo będą chcieli nas zastraszyć, zdeptać, nie wywiesimy białych flag. Dość bezprawia. Nie pozwolimy na to, żeby tak traktować prawo w Polsce - zapewnił.

Prezes PiS: Bez niezależnego TK nie ma praworządności

W pewnym momencie na scenie pojawił się również prezes PiS Jarosław Kaczyński. - Prowadzimy walkę o TK, bo bez niezależnego Trybunału nie ma praworządności - powiedział.

- Ci, którzy nie tak dawno nosili jeszcze napis "konstytucja" na koszulkach, dzisiaj ją depczą - dodał.

- Łamią konstytucję atakując niezależne media, a demokracja wymaga pluralizmu medialnego. Musimy odzyskać medialną siłę - podkreślił.

- Na wschodzie wojna, a z zachodu chcą nas podporządkować, chcą uczynić terenem zamieszkałym przez Polaków, ale zarządzanym z zewnątrz - ocenił prezes PiS.

- Potrzebujemy polityki wielkich przedsięwzięć, polityki, która godzi często w interesy innych państw, szczególnie Niemiec. Dzisiaj nasz rząd uznaje, że ważniejsze są interesy zachodu - dodał.

